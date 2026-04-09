Die Aktion des chinesischen Unternehmens ist bis Ende Juni befristet. Es richtet sich an Installateure, die Teil der "GoodWe PLUS+"-Community sind und die Speicher der neuen "ESA"-Serie bei autorisierten Distributoren kaufen. Goodwe hat zum 1. April eine Prämienaktion für Installateure in Europa gestartet. Beim Kauf von Batteriespeichern der kürzlich eingeführten "ESA"-Serie können sie sich demnach eine Rückzahlung von 80 Euro je Batteriemodul sichern. Die Aktion ist auf ESA-Batteriemodule begrenzt, die bis Ende Juni gekauft und registriert werden, teilte Goddwe am Donnerstag mit. Teilnahmeberechtigt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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