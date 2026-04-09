Die Preise für Polysilizium sind in den vergangenen Wochen aufgrund eines anhaltenden Überangebots und einer nachlassenden Nachfrage stark gefallen. Sie sanken vorübergehend auf sehr niedrige Niveaus, bevor sie sich leicht oberhalb von 50 Yuan pro Kilogramm stabilisierten. Damit liegen sie jedoch weiterhin nahe historischer Tiefstände und unter den Produktionskosten. von pv magazine Global Die Polysiliziumpreise haben ihren Abwärtstrend in den vergangenen drei Wochen fortgesetzt, was auf ein anhaltendes Überangebot und eine schwache Nachfrage im Photovoltaik-Markt zurückzuführen ist. In der ersten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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