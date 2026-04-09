Innerhalb des VW-Konzerns stehen vier E-Kleinwagen in den Startlöchern. Mit dem Cupra Raval tritt nun das erste Serienmodell der kommenden Elektro-Kleinwagenfamilie ins Rampenlicht. Zur Markteinführung wird der Raval in drei Launch-Editionen angeboten, die ab 37.250 Euro starten. Die eigentliche Einstiegsvariante ab 25.950 Euro soll erst im Sommer folgen. Dass der Raval der erste Vertreter der weiteren drei geplanten Modelle VW ID. Polo, VW ID. Cross ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net