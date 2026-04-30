© Foto: Hauke-Christian Dittrich - picture alliance/dpaVolkswagen hat die Kosten drastisch gesenkt und verbessert den Cashflow. Doch schwache Margen und geopolitische Risiken setzen den Konzern unter Druck.Die Volkswagen Group hat im ersten Quartal 2026 in einem schwierigen Umfeld Fortschritte erzielt. Der Konzern senkte seine Gemeinkosten um rund eine Milliarde Euro und steigerte den Netto-Cashflow deutlich. Gleichzeitig blieb die Profitabilität unter Druck. Umsatz und Ergebnis rückläufig Die Umsatzerlöse gingen auf 75,7 Milliarden Euro zurück und lagen damit 2 Prozent unter dem Vorjahreswert von 77,6 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis sank um 14,3 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro. Die operative Umsatzrendite fiel auf 3,3 Prozent. Als …Den vollständigen Artikel lesen
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