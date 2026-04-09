Vor allem Dank des neuen vollelektrischen CLA konnte die Mercedes-Benz Group im ersten Quartal 2026 ihren Absatz an E-Fahrzeugen um 11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum steigern. Insgesamt wurden 50.400 BEVs ausgeliefert. Damit ist Mercedes auf gutem Weg, beim zuletzt rückläufigen BEV-Geschäft eine Trendwende zu schaffen. Denn im Gesamtjahr 2025 hatte Mercedes-Benz 197.300 Batterie-elektrische Fahrzeuge (BEV) verkauft und damit vier Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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