Die Aktie von Renk schwächelt aktuell, genauso wie der gesamte Rüstungssektor. Doch lohnt sich jetzt ein Einstieg bei dem MDAX-Wert? Das sagt die DZ Bank. Die Renk-Aktie bleibt einer der spannendsten Titel im deutschen Rüstungssektor. Mit der DZ Bank kommt jetzt ein weiteres Haus auf die Käuferseite. Ganz allein steht sie damit nicht. Doch der Konsens kennt auch Grenzen. Neue Stimme im Analystenkreis zur Renk-Aktie Die DZ Bank startet mit einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE