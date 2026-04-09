Nach einem fast dreiwöchigen Abverkauf scheint die Almonty-Aktie den Turnaround geschafft zu haben. Seit Anfang letzter Woche zogen die Kurse um +30% an. Allein am Mittwoch schoss der Wolfram-Titel um mehr als +10% nach oben. Das sind die Gründe für den Aufschwung und so kann es jetzt weitergehen. Waffenruhe-Deal gibt Auftrieb Die Almonty-Aktie hat sich in den vergangenen Tagen eindrucksvoll zurückgemeldet. Ein Kursplus von über +30% seit dem Verlaufstief ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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