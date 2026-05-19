Die Aktie von Almonty Industries steht seit einigen Wochen unter starkem Abgabedruck und hat gegenüber dem Rekordhoch von Mitte April bei 24,41 US$ inzwischen fast ein Drittel ihres Wertes eingebüßt. Was steckt hinter dem Kursrückgang und sollten Anleger diesen zum Einstieg nutzen? Auf die Rallye folgt die Korrektur Die Aktie von Almonty Industries gehörte in den vergangenen Monaten zu den größten Gewinnern im Rohstoffsektor. Explodierende Wolframpreise, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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