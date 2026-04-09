Gräfeling - In der Diskussion um alternative Anlagen tauchen Farbedelsteine vermehrt auf, oft begleitet von Faszination, aber auch von Unsicherheit. Während klassische Anlageklassen wie Aktien, Immobilien oder Gold gut dokumentiert und breit zugänglich sind, bleibt der Markt für Rubine, Saphire und Smaragde für viele Anleger schwerer greifbar. Dabei handelt es sich um einen Markt mit klaren Regeln, der weniger von kurzfristigen Trends als von strukturellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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