Wien (www.fondscheck.de) - Generali Investments baut eine eigene ETF-Einheit auf, so die Experten von "FONDS professionell".Entsprechende Informationen britischer Branchenmedien bestätigte das Unternehmen auf Anfrage von FONDS professionell ONLINE. Als Leiter des Geschäftsbereichs habe Generali Investments Renato Zaffuto verpflichtet, einen erfahrenen ETF-Manager von Fideuram, der Private-Banking- und Vermögensverwaltungstochter von Intesa Sanpaolo. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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