Berlin (www.fondscheck.de) - Die Ratingagentur Scope bewertet den JPM EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF (ISIN IE00049TNTV6/ WKN A40B8T) mit der Höchstnote A ("Sehr gut"), so die Experten der Scope Fund Analysis GmbH.Der ETF nutze einen aktiv verwalteten, global integrierten Anlageprozess, der auf der Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über Länder, Sektoren und Emittenten basiere. Myles Bradshaw und sein Team Global Aggregate Strategies würden einen Top-down-Ansatz für die Anlageallokation mit einer Bottom-up-Titelauswahl verbinden, um diversifizierte Renditequellen zu erschließen - einschließlich Sektorrotation, Titelauswahl und der Positionierung auf der Renditekurve. Der ETF verfolge einen ESG-Ansatz nach Art. 8 SFDR. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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