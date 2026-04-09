Die Tesla-Aktie startete gut in den Mittwoch. Im Handelsverlauf gab das Papier jedoch alle Gewinne wieder ab und schloss mit einem Minus von 0,98 Prozent. Trotz positiver Stimmung an der Wall Street.Die zurückhaltende Bewegung der Tesla-Aktie stand im Gegensatz zu einer starken Rallye an den breiteren Märkten. Der S&P 500 stieg um 2,6 Prozent, der Nasdaq Composite kletterte um 3,3 Prozent.Schwache Auslieferungen und steigende Lagerbestände stellen die Stimmung unter den Investoren bei Tesla derzeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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