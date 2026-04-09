Teheran / Hamburg - Seit dem frühen Mittwochmorgen gilt eine fragile Waffenruhe zwischen Iran und den USA. Doch die Strasse von Hormus bleibt für Teheran ein wichtiges Druckmittel. Der Iran verlangt inzwischen von einigen kommerziellen Schiffen eine Maut. Ist das zulässig? Und wird die Bundeswehr die Passage künftig militärisch absichern? Antworten auf zentrale Fragen: Fahren aktuell Schiffe durch die Strasse von Hormus?Nach übereinstimmenden Berichten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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