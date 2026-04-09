Mein Biotech-Favorit Assembly Biosciences rückt zunehmend in den Fokus der internationalen Wissenschafts- und Investorengemeinde. Das Unternehmen kündigte an, mehrere Datensätze aus jüngsten Proof-of-Concept-Studien seiner HSV-Programme auf dem diesjährigem Weltkongress der European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) in München vorzustellen - darunter eine aufsehenerregende Oral Presentation sowie eine priviligierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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