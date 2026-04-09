© Foto: Matthias Balk - picture alliance/dpaAmazon gibt erstmals konkrete KI-Umsätze bekannt. Die Cloud-Einheit erzielt über 15 Milliarden US-Dollar und die Chip-Sparte wächst rasant.Amazon hat erstmals konkrete Zahlen zu seinen direkten Einnahmen aus künstlicher Intelligenz veröffentlicht, wie Reuters berichtet. Laut einer Mitteilung vom Donnerstag liegt der Umsatz der Cloud-Sparte durch KI-Anwendungen derzeit bei mehr als 15 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Der Konzernchef Andy Jassy betonte in einem Brief an die Aktionäre, die Zahlen steigen "rasant an". Ohne die derzeitigen Kapazitätsengpässe in der Tech-Branche würde das Wachstum des Cloud-Geschäfts noch stärker ausfallen. Chip-Sparte übertrifft Erwartungen Neben der Cloud …Den vollständigen Artikel lesen
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