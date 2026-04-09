Nach der Erholungsrally zur Wochenmitte dürften die US-Börsen am Donnerstag zum Handelsstart schwächeln. Den Dow Jones Industrial signalisierte der Broker IG rund eine Stunde vor dem Börsenauftakt 0,4 Prozent tiefer bei 47.725 Zählern. Der technologielastige Nasdaq 100 dürfte 0,2 Prozent tiefer starten mit 24.850 Punkten. Tags zuvor hatten Gewinne von jeweils knapp 3 Prozent dem bekanntesten Wall-Street-Index und dem Nasdaq-Auswahlindex geholfen, sich noch deutlich stärker von ihren Ende März erreichten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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