Die Investmentgesellschaft Blackstone hat Pläne für eine Partnerschaft mit dem Photovoltaik- und Speicherprojektentwickler im Zuge einer strukturierten Kapitalbeteiligung in Höhe von 250 Millionen Euro bekannt gegeben. Die Investition wird die Projektpläne von Sunotec in Europa sowie die Expansion des Unternehmens in neue Bereiche, darunter den Aufbau von Netzinfrastruktur, unterstützen. von pv magazine global Der Photovoltaik- und Speicherprojektentwickler Sunotec hat eine Partnerschaft mit Blackstone bekannt gegeben. Die US-Investmentgesellschaft werde rund 250 Millionen Euro in Sunotec investieren, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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