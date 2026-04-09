Netflix: Knackt die Content-Maschine jetzt den 100-Dollar-Deckel?

Psychologische Hürde im Visier!

Rückblick

Netflix, der führende Anbieter von Streaminginhalten wie Filme, Serien und Sportevents, setzt verstärkt auf die Diversifizierung seines Geschäftsmodells. Auch charttechnisch tut sich gerade etwas. Nach einem starken Abverkauf hat sich das Blatt gewendet. Seit Anfang März versucht die Aktie die psychologisch wichtige Marke von 100 US-Dollar nachhaltig zu durchbrechen. Diese Zone fungiert aktuell als "Deckel".

Netflix-Aktie: Chart vom 08.04.2026, Kürzel: NFLX, Kurs: 99.88 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Ein nachhaltiger Ausbruch über die 100-US-Dollar-Marke ist das entscheidende Kaufsignal für Trendfolger. Besonders positiv ist, dass der EMA 20 über dem EMA 50 verläuft und beide nach oben drehen. Dies signalisiert kurz- bis mittelfristiges Momentum. Platz nach oben wäre bis zum Oktober-Gap bei rund 115 US-Dollar.

Mögliches bärisches Szenario

Ein Schlusskurs unter der Kerze von Mittwoch wäre ein erstes Warnsignal. Sollte die Aktie auch unter den EMA 20 und EMA 50 rutschen, wechselt das kurzfristige Momentum von bullisch auf bärisch. Das Februar-Gap könnte geschlossen werden.

Meinung

Netflix hat die Marke von 325 Millionen Abonnenten überschritten. Der Fokus liegt nun verstärkt auf der Monetarisierung pro Nutzer (ARPU) und neuen Geschäftsfeldern wie "Netflix Playground" (Gaming), das Ende April weiter ausgerollt wird. Nachdem sich der Werbeumsatz 2025 mehr als verdoppelt hat, prognostizieren Analysten für 2026 eine erneute Verdopplung. Netflix wird voraussichtlich am 16. April 2026 die Ergebnisse für das erste Quartal vorlegen. Die Aktie befindet sich in einer Lauerstellung. Das Breakout-Setup ist charttechnisch sauber vorbereitet. Die kommenden Quartalszahlen könnten der nächste große Katalysator sein.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 419.64 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 3.85 Mrd. USD

Meine Meinung zu Netflix ist neutral

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 09.04.2026

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