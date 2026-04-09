Genau 6.841 Tesla Model Y wurden im März in Deutschland neu zugelassen, womit sich der US-Hersteller erstmals wieder nach über einem Jahr den ersten Platz unter den Elektroautos in der Statistik des Kraftfahrt-Bundesamts sichern konnte. Auch das Model 3 meldet sich zurück. Der VW-Konzern ist in den Top Ten aber weiterhin besonders stark vertreten. Im Jahresschnitt 2025 machten die E-Autos hierzulande einen Anteil von 19,1 Prozent am Gesamtmarkt aus. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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