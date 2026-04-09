Die Marke mit dem Stern hat im ersten Quartal erneut weniger Fahrzeuge verkauft als im Vorjahreszeitraum. Besonders in China kämpft der Konzern weiter mit schwierigen Geschäften, die Lichtblicke in anderen Regionen überschatten. Die Anteilsscheine sind in der Folge im Rückwärtsgang unterwegs. Der Jahresauftakt verlief herausfordernd: Von Januar bis März setzte Mercedes-Benz 499. 700 Pkw und Vans ab, gegenüber Vorjahr ein Rückgang um sechs Prozent. Dass die Stuttgarter dabei elf Prozent mehr batterieelektrische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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