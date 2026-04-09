New York - Nach der Erholungsrally zur Wochenmitte haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag leichte Einbussen verzeichnet. Nach der Erleichterung über eine zweiwöchige Waffenruhe in Nahost zeigen sich die Anleger angesichts wieder steigender Ölpreise vorsichtig. Frische US-Konjunkturdaten hatten kaum Einfluss auf die Leitindizes. Der Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,1 Prozent auf 47.854 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor ebenfalls ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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