© Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON - picture alliance / Sven SimonTesla arbeitet an einem kleineren, günstigeren SUV. Insider berichten von einem Strategiewechsel - doch die Pläne werfen neue Fragen zur Zukunft auf.Tesla treibt laut einem Bericht von Reuters die Entwicklung eines neuen, kleineren und günstigeren Elektro-SUV voran. Vier mit dem Projekt vertraute Personen berichten, dass der Autobauer bereits mit Zulieferern über Details gesprochen hat. Es geht dabei um Produktionsprozesse und technische Spezifikationen. Das Fahrzeug soll kein Ableger bestehender Modelle sein, sondern eine komplett neue Baureihe. Mit einer Länge von 4,28 Metern wäre das SUV deutlich kompakter als das bisher meistverkaufte Model Y. Produktion wohl in China geplant Drei der …Den vollständigen Artikel lesen
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