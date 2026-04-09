Das neue Produkt "Anker Solix Solarbank Max AC" geht über die übliche Speicherkapazität für Balkonanlagen hinaus. Es verfügt über einen 3,5-Kilowatt-Wechselrichter, Plug-in-Funktionen für eine einfache Selbstinstallation sowie eine Erweiterbarkeit auf 42 Kilowattstunden - zu einem Preis ab 2229 Euro. Am 26. Mai soll die Vorverkaufskampagne starten, wobei es in Deutschland dann noch einen kostenlosen Smart Meter zum Produkt gibt. von ESS News Der chinesische Hersteller von Batterielösungen Anker Solix hat die "Solarbank Max AC" auf den Markt gebracht, ein modulares 7-Kilowattstunden-Heimspeichersystem, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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