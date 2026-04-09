Siemens Energy verzeichnet nach einem massiven Kursanstieg erste Insiderverkäufe, die jedoch als normale Gewinnmitnahmen gewertet werden. Operativ überzeugt der Konzern mit starkem Gewinnwachstum und einem Rekord-Auftragsbestand, insbesondere im Bereich Grid Technologies. Analysten bleiben optimistisch und sehen weiteres Kurspotenzial, während kommende Quartalszahlen richtungsweisend sein dürften.Insiderverkauf auf hohem Kursniveau sorgt für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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