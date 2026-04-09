Eine gewohnt knapp gehaltene Meldung von YOC - mit diesmal allerdings umso mehr positivem Überraschungspotenzial für den Aktienkurs. So rechnet das in der Werbetechnologie tätige Unternehmen für 2026 mit Erlösen zwischen 39,0 und 41,0 Mio. Euro sowie einem EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) in einer Bandbreite von 3,0 bis 4,5 Mio. Euro. Zum Vergleich: Für 2025 mussten die Berliner - nach einem rabenschwarzen Geschäftsverlauf - bei Umsätzen von 37,1 Mio. Euro ein EBITDA von 2,40 (Vorjahr: 5,17 Mio. Euro) hinnehmen. Entsprechend heftig knickte der Aktienkurs von YOC ein. Das Vertrauen der Investoren in die Prognosequalität des Managements arg angeknackst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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