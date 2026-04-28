Um in der Spitze fast 50 Prozent hat die Erleichterungsrally den YOC-Aktienkurs Anfang April 2026 nach oben geschoben - innerhalb von gerade einmal drei Handelstagen wohlgemerkt. Auslöser des Comebacks war eine unerwartet robuste Prognose des im Bereich Werbetechnologie tätigen Unternehmens mit einem für 2026 erwarteten EBITDA zwischen 3,0 und 4,5 Mio. Euro. Zumindest im oberen Bereich der Bandbreite wäre das avisierte operative Ergebnis eine echte Überraschung, selbst wenn YOC 2023 und insbesondere 2024 beim EBITDA schon mehr abgeräumt hat (siehe dazu auch unseren Beitrag HIER). Verglichen mit dem 2025er-EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von 2,36 Mio. Euro ergibt sich aber dennoch eine klare Verbesserung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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