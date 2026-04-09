Paris / London / Zürich - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag mehrheitlich moderat nachgegeben. Nach den deutlichen Kursgewinnen am Vortag setzte sich eine vorsichtigere Einschätzung der Waffenruhe im Iran-Krieg durch. Das spiegelte sich auch in den gestiegenen Ölpreisen wider. Der EuroStoxx 50 schloss mit einem Minus von 0,29 Prozent bei 5.896,29 Punkten. Ausserhalb des Euroraums sank der britische FTSE 100 um 0,05 Prozent auf 10.603,48 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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