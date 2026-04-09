Mercedes-Benz ist schwach ins Jahr gestartet: Im ersten Quartal setzte der Konzern weltweit 499.700 Pkw und Vans ab - ein Minus von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr. Besonders belastend wirkte erneut das China-Geschäft. Dort brach der Pkw-Absatz um 27 Prozent ein und zog die Gesamtbilanz deutlich nach unten. Dementsprechend schwach präsentierte sich die Aktie von Mercedes-Benz heute.Insgesamt verkaufte Mercedes 419.400 Pkw, ebenfalls sechs Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Der chinesische Markt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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