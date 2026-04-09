Das Zentrum wird IQM ermöglichen, eng mit lokalen Start-ups, akademischen Einrichtungen und Partnern auf Bundesebene zusammenzuarbeiten, um die Einführung moderner Quantentechnologien voranzutreiben

IQM Quantum Computers, ein weltweit führender Anbieter von supraleitenden Quantencomputern, und Capital of Quantum (CoQ) gaben heute die Einrichtung des ersten US-amerikanischen Quantentechnologiezentrums von IQM im Discovery District im Bundesstaat Maryland bekannt.

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The Discovery District building that will include IQM's first U.S. Quantum Technology Center as part of Maryland's growing quantum innovation ecosystem.

Diese strategische Expansion stärkt die Präsenz von IQM in einem der weltweit bedeutendsten Quantenökosysteme und baut die globale Führungsposition des Unternehmens in der Quantencomputing-Branche weiter aus.

Das neue Quantentechnologiezentrum von IQM untermauert die kontinuierlichen Anstrengungen des Unternehmens, um die Ausbildung und Forschung im Bereich der Quantentechnologie voranzutreiben und mit Anbietern von High-Performance-Computing-Diensten (HPC) zu kooperieren. Mit dem Standort im Discovery District der University of Maryland rückt IQM näher an die Forschungsgemeinschaft der US-Bundesbehörden heran, zu der das National Institute of Standards and Technology (NIST), das NASA Goddard Space Flight Center und das Army Research Laboratory (DEVCOM) sowie das Applied Research Laboratory for Intelligence and Security der University of Maryland und das Applied Physics Laboratory der Johns Hopkins University gehören.

"Die USA sind einer der wichtigsten Quantentechnologiemärkte der Welt. College Park verbindet uns mit der Forschungsgemeinschaft auf Bundesebene und dem dort entstehenden Quantenökosystem. Dies ist genau der richtige Ort, um unsere Präsenz in den USA zu stärken", so Jan Goetz, CEO und Mitbegründer von IQM Quantum Computers.

Maryland bietet eine einzigartige Lage an der Schnittstelle von Forschung, Wissenschaft, Kommerzialisierung, Politik und nationaler Sicherheit. Capital of Quantum ist eine wegweisende öffentlich-private Partnerschaft, die darauf abzielt, die Rolle Marylands als weltweit führender Standort im Bereich der Quanteninformationswissenschaft und -technologie zu konsolidieren. Das neue Technologiezentrum ist Teil der Initiative des Bundesstaates, unterstützt die nationale Politik und wird dazu beitragen, die Kommerzialisierung voranzutreiben.

Mit diesem neuen Zentrum konzentriert IQM seine Aktivitäten auf den Aufbau lokaler Teams und Kompetenzen und nutzt dabei den starken Talentpool in Maryland. Der Bundesstaat Maryland und die University of Maryland (UMD) haben landesweit eine der höchsten Dichten an Quantenwissenschaftlern und -forschern. Bei der Ausbildung von Doktoranden im Bereich der Quantenphysik rangiert die UMD unter den fünf führenden Einrichtungen.

"Wir sind sehr erfreut, IQM im Discovery District von College Park willkommen zu heißen, wo das Unternehmen sein erstes Quantentechnologiezentrum in den USA errichtet", kommentiert Dr. Corey Stambaugh, Leiter von Capital of Quantum. "Maryland hat sich zum Ziel gesetzt, enge und tragfähige Partnerschaften mit weltweit führenden Unternehmen wie IQM aufzubauen und die Capital of Quantum als führenden Standort für Quanteninnovation und -kommerzialisierung zu etablieren."

Das neue Quantentechnologiezentrum in den USA soll als Kooperationsplattform dienen und IQM ermöglichen, eng mit lokalen Start-ups, akademischen Einrichtungen und Partnern auf Bundesebene zusammenzuarbeiten, um die Einführung moderner Quantentechnologien voranzutreiben. Mit dieser Partnerschaft unterstützt IQM das US-amerikanische Quantenökosystem und treibt wissenschaftliche Durchbrüche in den USA voran.

Über IQM Quantum Computers:

IQM Quantum Computers ist ein weltweit führender Anbieter von supraleitenden Quantencomputern und stellt Forschungseinrichtungen, Universitäten, Hochleistungsrechenzentren und nationalen Laboren weltweit komplette Quantensysteme mit Zugang zu einer Cloud-Plattform zur Verfügung. Das Vor-Ort-Bereitstellungsmodell von IQM ermöglicht es Kunden, die direkte Verfügungsgewalt und Kontrolle über ihre Quanteninfrastruktur zu behalten. Das 2018 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Finnland beschäftigt über 350 Mitarbeiter. IQM ist in Europa, Asien und Nordamerika tätig und hat angekündigt, als erstes europäisches Quantenunternehmen an eine große US-Börse zu gehen; eine Zweitnotierung an der Börse in Helsinki wird ebenfalls in Erwägung gezogen.

Über Capital of Quantum: Die Initiative "Capital of Quantum" des Bundesstaates Maryland ist eine auf fünf Jahre angelegte öffentlich-private Partnerschaft mit einem Volumen von einer Milliarde US-Dollar, die vom Bundesstaat Maryland, der University of Maryland und Partnern aus der Privatwirtschaft unterstützt wird. Die Initiative ist im Discovery District in Maryland angesiedelt und hat zum Ziel, die Wissensgenerierung zu fördern, kommerzielle Innovationen voranzutreiben und die notwendige Infrastruktur aufzubauen, um die regionale und nationale Quantenwirtschaft zu fördern. Erfahren Sie mehr unter capitalofquantum.com.

Über den Discovery District Maryland: Der Discovery District Maryland angegliedert an die University of Maryland, College Park, und Sitz von mehr als 60 Unternehmen, Bundesbehörden, akademischen Forschungsinstituten, Labors und kollaborativen Einrichtungen ist einer der dichtesten Cluster des Landes in Bezug auf spezialisierte Tech-Fachkräfte und Infrastruktur. Der Discovery District Maryland wurde gegründet, um die größten Herausforderungen der Welt zu bewältigen. Nun wird er um neue Wohnanlagen, ein verbessertes Nahverkehrsnetz und lebhafte öffentliche Räume erweitert.

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