IQM hat gemeinsam mit seinem SPAC-Partner, Real Asset Acquisition Corp., die Zusagen für seine PIPE-Finanzierung aufgrund der gestiegenen Nachfrage erhöht.

Diese zusätzliche Zusage stammt von einem neuen Investor, Ilmarinen, einem der größten privaten, gewinnabhängigen Rentenversicherungsunternehmen Finnlands. Damit belaufen sich die gesamten PIPE-Zusagen von führenden neuen und bestehenden Investoren auf über 146 Millionen US-Dollar.

Die Transaktion bewertet IQM mit einer Pre-Money-Bewertung des Eigenkapitals von rund 1,8 Milliarden US-Dollar und einer erwarteten Liquiditätsposition von bis zu 406 Millionen Euro (477 Millionen US-Dollar 1

Bedeutende Geschäftsdynamik mit einem Umsatz von 31 Millionen Euro (36 Millionen US-Dollar2) im Jahr 2025.

IQM Finland Oy, ein weltweit führender Anbieter von Full-Stack-Supraleiter-Quantencomputern ("IQM", "IQM Quantum Computers" oder das "Unternehmen") und Real Asset Acquisition Corp. (Nasdaq: RAAQ), eine Zweckgesellschaft ("RAAQ"), gaben heute eine zusätzliche PIPE-Zusage von Ilmarinen im Zusammenhang mit dem zuvor angekündigten Unternehmenszusammenschluss zwischen IQM und RAAQ bekannt. Die neue Zusage von Ilmarinen ergänzt die Zusagen anderer führender institutioneller Investoren im Rahmen der zuvor angekündigten PIPE-Finanzierung in Höhe von 134 Millionen US-Dollar.

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IQM quantum computer

Die zusätzliche PIPE-Finanzierung stellt weitere Mittel bereit, die zu den zuvor angekündigten PIPE-Finanzierungserlösen in Höhe von 134 Millionen US-Dollar hinzukommen und dazu dienen sollen, die technologische und kommerzielle Entwicklung von IQM in Richtung fehlertoleranter Quantencomputer zu beschleunigen und damit die Position des Unternehmens als führender Anbieter von Quantencomputern weiter zu stärken.

IQM mit Hauptsitz in Finnland plant, im Zusammenhang mit dem Abschluss dieser Transaktion seine American Depositary Shares an der Nasdaq-Börse in den USA und seine Stammaktien an der Börse in Helsinki zu notieren. Vor der Notierung ist eine Beteiligung an IQM für die Öffentlichkeit über eine Investition in dessen Partnerunternehmen, die Zweckgesellschaft Real Asset Acquisition Corp. (Nasdaq: RAAQ), möglich.

IQM ist ein Quantencomputer-Unternehmen, das Full-Stack-Quantencomputer mit offener Architektur baut, die vor Ort eingesetzt oder über die Cloud genutzt werden können. IQM verfolgt ein vertikal integriertes Geschäftsmodell und verfügt über eine einzigartige Kombination aus proprietärer Infrastruktur von eigenem Chip-Design-Tool und Software-Entwicklerplattform bis hin zu einer Quantenchip-Fabrik, einer Montagelinie und einem Rechenzentrum. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, seine Innovationszyklen zu beschleunigen, seinen Kunden erstklassige Quantencomputing-Lösungen zu liefern und das Quanten-Ökosystem wachsen zu lassen.

Jan Goetz, Mitbegründer und Chief Executive Officer von IQM, sagte: "Wir freuen uns über die starke Nachfrage seitens der Investoren, insbesondere über den Neuzugang von Ilmarinen. Dieses aufgestockte Engagement eines der größten privaten, ertragsabhängigen Rentenversicherungsunternehmen Finnlands unterstreicht das Vertrauen in unsere Technologie-Roadmap und die Fortschritte, die wir mit unserem 'Production Quantum' erzielen einem Modell, bei dem unsere Kunden das System besitzen, betreiben und mit ihm wachsen. Dieses Engagement signalisiert, dass der Markt die Marktreife unserer Produkte und den echten Mehrwert anerkennt, den wir Kunden bieten, die sich mit einigen der komplexesten Probleme der Welt auseinandersetzen."

Peter Ort, Chief Executive Officer und Co-Chairman der Real Asset Acquisition Corp, sagte: "Wir haben die PIPE-Finanzierung wieder aufgenommen, weil die Nachfrage von institutionellen Investoren besteht, die erkennen, was IQM aufgebaut hat betriebsbereite Quantencomputer, aktive Kundenimplementierungen und eine kommerzielle Grundlage, die der Großteil der Quantenbranche noch nicht erreicht hat. Dieses Kapital versetzt uns in die Lage, diesen Vorsprung aggressiv auszubauen."

Die im Rahmen der PIPE-Finanzierung verkauften Wertpapiere wurden nicht gemäß dem Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der "Securities Act") oder den geltenden Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten registriert und dürfen daher in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung bei der SEC oder eine entsprechende Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Securities Act und der geltenden Wertpapiergesetze der Bundesstaaten vorliegt.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Wertpapiere dar, noch darf ein Verkauf der angebotenen Wertpapiere in einem Bundesstaat oder einer anderen Rechtsordnung erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieses Bundesstaates oder dieser anderen Rechtsordnung unzulässig wäre.

Informationen zur Telefonkonferenz

Das Management von IQM und RAAQ hat zuvor eine Telefonkonferenz für Investoren abgehalten, um die Transaktion zu erörtern und eine Investorenpräsentation zu besprechen. Interessierte Investoren können eine Aufzeichnung des Webcasts der Telefonkonferenz unter https://iqm.tech/investors/ abrufen.

Berater

J.P. Morgan SE fungiert als Finanzberater und Kapitalmarktberater von IQM. J.P. Morgan Securities LLC und TD Cowen fungieren als PIPE-Platzierungsagenten für IQM. Rothschild Co fungiert als Finanzberater und Kapitalmarktberater von IQM und dessen Vorstand. TD Cowen fungiert als Finanzberater und Kapitalmarktberater für RAAQ. Cohen Company Capital Markets fungiert als Kapitalmarktberater für RAAQ. Cooley LLP und Borenius Attorneys Ltd fungieren als Rechtsberater für IQM, und Perkins Coie LLP, Krogerus Attorneys Ltd sowie Conyers Dill Pearman LLP fungieren als Rechtsberater für RAAQ. DLA Piper LLP (US) fungiert als Rechtsberater für J.P. Morgan Securities LLC und TD Cowen. Die Blueshirt Group fungiert als Investor-Relations-Berater für IQM.

Über IQM Quantum Computers

IQM Finland Oy ("IQM Quantum Computers", "IQM", "das Unternehmen") ist ein weltweit führender Anbieter von supraleitenden Quantencomputern und stellt Forschungsinstituten, Universitäten, Hochleistungsrechenzentren, nationalen Laboren und Unternehmen weltweit Full-Stack-Quantencomputer sowie Zugang zu einer Cloud-Plattform bereit. Das On-Premises-Bereitstellungsmodell von IQM ermöglicht Kunden den direkten Besitz und die Kontrolle über ihre Quanteninfrastruktur. Das 2018 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Finnland beschäftigt über 350 Mitarbeiter. IQM ist in Europa, Asien und Nordamerika tätig. IQM hat bei der SEC eine F-4-Registrierungserklärung eingereicht, um durch eine Fusion mit Real Asset Acquisition Corp. (Nasdaq: RAAQ) das erste börsennotierte europäische Quantenunternehmen an der Nasdaq Global Exchange in den USA zu werden.

Über Real Asset Acquisition Corp.

Real Asset Acquisition Corp. mit Sitz in Princeton, New Jersey, ist eine an der Nasdaq notierte (Nasdaq: RAAQ) Zweckgesellschaft, die zum Zweck der Durchführung einer Fusion, eines Aktientauschs, eines Erwerbs von Vermögenswerten, eines Aktienkaufs, einer Umstrukturierung oder einer ähnlichen Unternehmenszusammenschließung mit einem oder mehreren Unternehmen gegründet wurde. Das RAAQ-Team besteht aus erfahrenen Quantencomputing-Experten mit fundierten technischen und branchenspezifischen Kenntnissen.

1 Unter der Annahme, dass keine Rücknahmen von öffentlichen RAAQ-Aktionären erfolgen

2EZB-Referenzwechselkurs von 1,175 EUR/USD zum 31. Dezember 2025

Weitere Informationen zur geplanten Transaktion und wo Sie diese finden

Im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss hat IQM eine Registrierungserklärung auf Formular F-4 (die "Registrierungserklärung") eingereicht, einschließlich einer Vollmachtserklärung/eines Prospekts, die den RAAQ-Aktionären im Zusammenhang mit der außerordentlichen Hauptversammlung, die zur Genehmigung des Unternehmenszusammenschlusses abgehalten wird (die "außerordentliche Hauptversammlung"), per Post zugestellt wird. Die Registrierungserklärung, einschließlich der darin enthaltenen Vollmachtserklärung/des Prospekts, enthält wichtige Informationen über den geplanten Unternehmenszusammenschluss und die anderen Angelegenheiten, über die auf der außerordentlichen Hauptversammlung abgestimmt werden soll. Diese Mitteilung enthält nicht alle Informationen, die im Zusammenhang mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss berücksichtigt werden sollten, und ist nicht dazu bestimmt, als Grundlage für eine Anlageentscheidung oder eine sonstige Entscheidung in Bezug auf diese Angelegenheiten zu dienen. RAAQ und IQM können bei der SEC auch weitere Dokumente bezüglich des geplanten Unternehmenszusammenschlusses einreichen. Den Aktionären von RAAQ und anderen interessierten Personen wird empfohlen, die Registrierungserklärung, einschließlich der darin enthaltenen vorläufigen Vollmachtserklärung/des vorläufigen Prospekts, deren Änderungen sowie die endgültige Vollmachtserklärung/den endgültigen Prospekt und andere im Zusammenhang mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss eingereichte Dokumente zu lesen, sobald diese verfügbar sind, da diese Unterlagen wichtige Informationen über RAAQ, IQM und den geplanten Unternehmenszusammenschluss enthalten. Aktionäre können Kopien der Registrierungserklärung, einschließlich der darin enthaltenen vorläufigen oder endgültigen Vollmachtserklärung/des darin enthaltenen vorläufigen oder endgültigen Prospekts, sowie der anderen Dokumente, die von RAAQ und IQM bei der SEC eingereicht wurden oder eingereicht werden, sobald diese verfügbar sind, kostenlos auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-amerikanischen Bundeswertpapiergesetze und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden nicht-US-amerikanischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "schätzen", "planen", "prognostizieren", "vorhersagen", "beabsichtigen", "werden", "erwarten", "voraussehen", "glauben", "anstreben", "anstreben", "fortsetzen", "könnte", "möglicherweise", "möglich", "potenziell", "vorhersagen" oder ähnliche Ausdrücke, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder anzeigen oder die keine Aussagen über historische Sachverhalte sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Schätzungen und Annahmen, die zwar von IQM und seinem Management sowie RAAQ und seinem Management als angemessen erachtet werden, jedoch von Natur aus unsicher sind. Diese Aussagen umfassen: Prognosen zu Marktchancen und Marktanteilen; Schätzungen zu Kundenakzeptanzraten und Nutzungsmustern; Prognosen zur Fähigkeit des Unternehmens, neue Produkte und Technologien zu vermarkten; Prognosen zu Entwicklungs- und Vermarktungskosten und -zeitplänen; Erwartungen hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, sein Geschäftsmodell umzusetzen, und der erwarteten finanziellen Vorteile dieses Modells; Erwartungen hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, Kunden zu gewinnen, zu binden und seinen Kundenstamm zu erweitern; die Verwendung der Erlöse aus Kapitalbeschaffungsmaßnahmen durch das Unternehmen; die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Beziehungen zu strategischen Partnern, Lieferanten, Regierungen, staatlich finanzierten Einrichtungen, Aufsichtsbehörden und anderen Dritten; die Fähigkeit des Unternehmens, sein geistiges Eigentum zu erhalten, zu schützen und zu verbessern; zukünftige Unternehmungen oder Investitionen in Unternehmen, Produkte, Dienstleistungen oder Technologien; die Entwicklung günstiger Vorschriften, die sich auf die Märkte des Unternehmens auswirken; der erfolgreiche Abschluss und die potenziellen Vorteile der geplanten Unternehmenszusammenschlüsse sowie die Erwartungen hinsichtlich ihrer Bedingungen und ihres Zeitplans; die Börsen, an denen die Wertpapiere des fusionierten Unternehmens voraussichtlich gehandelt werden; Erlöse aus der Unternehmensfusion und damit verbundenen PIPE; Mittel, die das fusionierte Unternehmen aus dem Treuhandkonto von RAAQ und Rücknahmen durch die öffentlichen Aktionäre von RAAQ erhält; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Hardware und Software zu vermarkten; die Erwartung, dass das Unternehmen eine souveräne Infrastruktur aufbaut, die das Wachstum von Quantenökosystemen ermöglicht; und das Potenzial des Unternehmens, seinen Wert zu steigern.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen dienen nur zu Illustrationszwecken und sind nicht als Garantie, Zusicherung, Vorhersage oder definitive Aussage über Tatsachen oder Wahrscheinlichkeiten zu verstehen und dürfen nicht als solche herangezogen werden. Tatsächliche Ereignisse und Umstände sind schwer oder unmöglich vorherzusagen und werden von den Annahmen abweichen, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens und von RAAQ liegen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des fusionierten Unternehmens nach der geplanten Transaktion, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge wesentlich von den in solchen Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Aktivitätsniveaus, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören: dass das Unternehmen eine neue Technologie verfolgt, die mit erheblichen technischen Herausforderungen verbunden ist und möglicherweise nicht kommerzialisiert oder vom Markt akzeptiert wird; die historischen Nettoverluste und die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens; die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der zukünftigen finanziellen Leistung, des Kapitalbedarfs und der Wirtschaftlichkeit der Einheiten; die Verwendung und Berichterstattung von Geschäfts- und Betriebskennzahlen durch das Unternehmen; das Wettbewerbsumfeld des Unternehmens; die Abhängigkeit des Unternehmens von Mitgliedern seiner Geschäftsleitung und seine Fähigkeit, qualifiziertes Personal zu gewinnen und zu halten; die potenzielle Notwendigkeit zusätzlicher Finanzierungen in der Zukunft; die Konzentration der Einnahmen des Unternehmens auf Verträge mit staatlichen oder staatlich finanzierten Einrichtungen; die Fähigkeit des Unternehmens, sein Wachstum zu steuern und seine Geschäftstätigkeit auszuweiten; potenzielle zukünftige Akquisitionen oder Investitionen in Unternehmen, Produkte, Dienstleistungen oder Technologien; die Abhängigkeit des Unternehmens von strategischen Partnern und anderen Dritten; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Rechte an geistigem Eigentum zu wahren, zu schützen und zu verteidigen; Risiken im Zusammenhang mit Datenschutz, Datensicherheit oder Cybersicherheitsvorfällen und damit verbundenen Vorschriften; die Nutzung, Akzeptanz und Regulierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen; Unsicherheiten oder Änderungen in Bezug auf Gesetze und Vorschriften; Unsicherheiten oder Änderungen in Bezug auf Steuern, Handelsbedingungen und das makroökonomische Umfeld; die Fähigkeit des fusionierten Unternehmens, die interne Kontrolle über die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten und ein börsennotiertes Unternehmen zu betreiben; die Möglichkeit, dass die erforderlichen Genehmigungen der Aktionäre und Aufsichtsbehörden für die geplante Transaktion verzögert werden oder nicht erteilt werden, was sich nachteilig auf das fusionierte Unternehmen oder die erwarteten Vorteile der geplanten Transaktion auswirken könnte; das Risiko, dass die Aktionäre von RAAQ sich für die Rücknahme ihrer Aktien entscheiden könnten, wodurch das fusionierte Unternehmen nicht über ausreichende Barmittel zur Umsetzung seiner Geschäftspläne verfügen würde; das Eintreten von Ereignissen, Veränderungen oder anderen Umständen, die zur Beendigung der Vereinbarung über den Unternehmenszusammenschluss führen könnten; der Ausgang von Gerichtsverfahren oder behördlichen Untersuchungen, die gegen das Unternehmen oder RAAQ eingeleitet werden könnten; das Ausbleiben der erwarteten Vorteile der geplanten Transaktion; die Fähigkeit von IQM oder dem fusionierten Unternehmen, im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion oder in Zukunft Aktien oder aktiengebundene Wertpapiere auszugeben; und andere Faktoren, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen von RAAQ und dem Unternehmen beschrieben sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf bestimmten Annahmen, darunter, dass keines der oben genannten Risiken eintritt, dass es zu keinen unvorhergesehenen Veränderungen der Wirtschafts- und Marktbedingungen kommt und dass keine wesentlichen Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs eintreten. Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren, die sich auf solche zukunftsgerichteten Aussagen auswirken können, finden Sie in den bei der SEC eingereichten und potenziell einzureichenden Unterlagen des Unternehmens, von RAAQ oder des fusionierten Unternehmens, das aus der geplanten Unternehmensfusion hervorgeht, einschließlich unter der Überschrift "Risikofaktoren". Wenn eines dieser Risiken eintritt oder sich eine der Annahmen als unrichtig erweist, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen implizierten Ergebnissen abweichen. Darüber hinaus spiegeln diese Aussagen die Erwartungen, Pläne und Prognosen des Managements des Unternehmens und von RAAQ zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wider; spätere Ereignisse und Entwicklungen können zu einer Änderung ihrer Einschätzungen führen. Das Unternehmen und RAAQ können sich zwar entscheiden, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnen jedoch ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist. Dementsprechend sollte man sich nicht übermäßig auf diese Aussagen verlassen.

Darüber hinaus spiegeln Aussagen wie "wir glauben" und ähnliche Aussagen unsere Überzeugungen und Meinungen zu dem jeweiligen Thema wider. Diese Aussagen basieren auf Informationen, die uns zum Zeitpunkt dieser Mitteilung zur Verfügung standen, und obwohl wir glauben, dass diese Informationen eine angemessene Grundlage für solche Aussagen bilden, können diese Informationen begrenzt oder unvollständig sein, und unsere Aussagen sollten nicht so verstanden werden, dass wir alle potenziell verfügbaren relevanten Informationen erschöpfend untersucht oder überprüft haben. Diese Aussagen sind von Natur aus unsicher, und Anleger werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese Aussagen zu verlassen. Eine Anlage in RAAQ ist keine Anlage in frühere Anlagen, Unternehmen oder verbundene Fonds der Gründer oder Sponsoren von RAAQ. Die historischen Ergebnisse dieser Anlagen sind kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung von RAAQ, die erheblich von der Wertentwicklung früherer Anlagen der Gründer oder Sponsoren von RAAQ abweichen kann.

Teilnehmer an der Aufforderung

RAAQ, das Unternehmen sowie bestimmte Mitglieder ihres jeweiligen Vorstands, der Geschäftsleitung und des Managements sowie Mitarbeiter können gemäß den Vorschriften der SEC als Beteiligte an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten von den Aktionären von RAAQ im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion angesehen werden. Informationen zu den Personen, die gemäß den Vorschriften der SEC als Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten von RAAQ-Aktionären im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion angesehen werden können, werden in der Registrierungserklärung, einschließlich der darin enthaltenen Vollmachtserklärung/des Prospekts, dargelegt. Weitere Informationen zu den Direktoren und leitenden Angestellten von RAAQ finden Sie im Jahresbericht von RAAQ auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr, der am 3. März 2026 bei der SEC eingereicht wurde, sowie in den nachfolgenden Quartalsberichten auf Formular 10-Q, die von RAAQ bei der SEC eingereicht wurden. Aktionäre, potenzielle Anleger und andere interessierte Personen sollten die Registrierungserklärung, einschließlich der darin enthaltenen endgültigen Vollmachtserklärung/des Prospekts, sorgfältig lesen, sobald sie verfügbar ist, bevor sie Abstimmungs- oder Anlageentscheidungen treffen. Sie können kostenlose Exemplare dieser Dokumente von den oben genannten Quellen erhalten.

Kein Angebot und keine Aufforderung

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren oder eine Aufforderung zur Abgabe einer Stimme oder Zustimmung dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung, einschließlich der Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums oder des Vereinigten Königreichs, unzulässig wäre. Diese Mitteilung ist kein Prospekt, keine Werbung und kein öffentliches Angebot der hierin beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Rechtsordnung und darf unter keinen Umständen als solches ausgelegt werden. Ein Angebot von Wertpapieren darf nur mittels eines Prospekts erfolgen, der den Anforderungen von Abschnitt 10 des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung oder den Ausnahmen davon entspricht. Eine mögliche Doppelnotierung der Stammaktien von IQM an der Börse in Helsinki, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, würde mittels eines Prospekts gemäß der EU-Prospektverordnung erfolgen. INVESTITIONEN IN DIE HIER BESCHRIEBENEN WERTPAPIERE WURDEN WEDER VON DER SEC NOCH VON EINER ANDEREN AUFSICHTSBEHÖRDE GENEHMIGT, NOCH HAT EINE BEHÖRDE DIE VORZÜGE DES ANGEBOTS ODER DIE RICHTIGKEIT ODER ANGEMESSENHEIT DER HIER ENTHALTENEN INFORMATIONEN BEURTEILT ODER BILLIGT. JEDE GEGENTEILIGE AUSSAGE STELLT EINE STRAFTAT DAR.

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