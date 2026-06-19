Ciesla ist eine erfahrene Tech-Führungskraft mit mehr als 25 Jahren Erfahrung mit der Entwicklung von Produkten von Startups bis Fortune 500-Unternehmen.

De Vega hat mehr als 20 Jahre Erfahrung mit Quantentechnologien, von Grundlagenforschung über geistiges Eigentum bis hin zu industriellen Anwendungen.

IQM Quantum Computers, der weltweit führende Anbieter von supraleitenden Quantencomputern, gab heute die Ernennung von Dr. Craig Ciesla zum Chief Technology Officer (CTO) und von Dr. Inés de Vega zur Chief Scientist bekannt. Letztere wechselt von ihrer Position als Vice President of Quantum Solutions in diese neue Position und verstärkt damit die führende Rolle von IQM, während sich das Unternehmen auf den geplanten Börsengang an der Nasdaq nach einer Fusion mit der Real Asset Acquisition Corp. (Nasdaq: RAAQ) vorbereitet.

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From left to right: Dr Inés de Vega, Chief Scientist, and Dr Craig Ciesla, Chief Technology Officer.

Ciesla, ein erfahrener Tech-Manager, der seit mehr als 25 Jahren Produkte für verschiedene Branchen von Start-ups bis hin zu Fortune-500-Unternehmen auf den Markt bringt, wird die Technologiestrategie von IQM vorantreiben und die Umsetzung in Systeme und Produkte fördern. De Vega hingegen wird verantwortlich sein für die wissenschaftliche Machbarkeit und die Konsistenz der gesamten IQM-Technologie auf Systemebene.

"Die Erfolgsbilanz von Ciesla bei der Skalierung komplexer Instrumentierungsplattformen und dem Aufbau von erstklassigen Forschungs- und Entwicklungsorganisationen macht ihn zu einer Bereicherung für unser Führungsteam", sagte Jan Goetz, CEO und Mitgründer von IQM Quantum Computers. "Da wir fehlertolerantes Quantencomputing beschleunigt vorantreiben, wird seine Erfahrung mit der Integration von Hardware- und Softwaresystemen in großem Umfang von unschätzbarem Wert sein. Außerdem möchte ich Inés für ihre herausragenden Beiträge danken, die sie im Laufe der Jahre erbracht hat. Ich freue mich, dass sie unsere Technologie-Roadmap in ihrer neuen Position weiterhin mitgestalten wird."

Ciesla ist ein versierter Innovator und führender Produktentwickler mit einer nachweisbaren Erfolgsbilanz. Er hat mehr als 100 Patente angemeldet. Zuletzt war er als Vice President of Engineering bei 10x Genomics (Nasdaq: TXG) tätig und hatte zuvor Führungspositionen bei Unternehmen wie Illumina (Nasdaq: ILMN), Lumentum (ehemals Nasdaq: JDSU), Intel (Nasdaq: INTC) und Tactus Technology inne.

Darüber hinaus verfügt er über umfangreiche Erfahrung in Führungsgremien, da er Mitglied des Vorstands von Lightwave Logic, Inc. (Nasdaq: LWLG) war. Er hält zudem einen Doktortitel in Physik der Heriot-Watt-Universität.

"IQM hat sich durch technologische Exzellenz, praktische Anwendungen und disziplinierte Umsetzung als Branchenführer im Bereich Quantencomputing etabliert. Was mich an dem Unternehmen besonders angesprochen hat, ist sein Fokus auf die Entwicklung produktionsreifer Quantensysteme, die Kunden erwerben, betreiben und mit denen sie Mehrwert schaffen können eben nicht nur Versprechungen, was die Quantentechnologie eines Tages leisten könnte", sagte Craig Ciesla.

IQM baut seine Technologie-Roadmap und seine Geschäftstätigkeit als vollständig vertikal integriertes Quantencomputer-Unternehmen weiter aus. Das Unternehmen betreibt eine eigene Chipfabrik und Montagelinie und hat bis heute 23 Quantencomputer verkauft, mehr als jeder andere Hersteller.

"In den vergangenen Jahren habe ich unmittelbar miterlebt, wie sich IQM von einem ambitionierten Deep-Tech-Start-up zu einem Unternehmen entwickelt hat, das Quantencomputer an einige der weltweit führenden Forschungseinrichtungen und Supercomputing-Zentren liefert", sagte De Vega. "Ich freue mich darauf, weiterhin den Wachstumskurs des Unternehmens zu unterstützen."

Im Laufe ihrer Karriere leitete sie ein Team, das für die Entwicklung und Implementierung von Quantenalgorithmen für ein breites Spektrum an Anwendungen im Bereich des Quantencomputings zuständig war und gleichzeitig fortschrittliche Tools zur Behebung von Fehlern in Quantencomputern erstellte.

Darüber hinaus war sie als Wissenschaftlerin an verschiedenen akademischen Einrichtungen tätig, darunter am Max-Planck-Institut für Quantenoptik, an der Universität Ulm und an der Ludwig-Maximilians-Universität München, wo sie derzeit dem Fachbereich Theoretische Nanophysik angehört.

IQM steht kurz vor dem Börsengang an der Nasdaq im Rahmen einer geplanten Fusion mit der Real Asset Acquisition Corp. (Nasdaq: RAAQ). Die Transaktion hat seit Februar an Tempo zugelegt. Anfang Juni erfolgte eine auf $146 Millionen aufgestockte PIPE-Finanzierung, nachdem der finnische Rentenversicherer Ilmarinen sich der Gruppe der institutionellen Investoren angeschlossen hatte.

Über IQM Quantum Computers

IQM Quantum Computers ist ein weltweit führender Anbieter von supraleitenden Quantencomputern und stellt Forschungseinrichtungen, Universitäten, Hochleistungsrechenzentren, nationalen Laboren und Unternehmen weltweit Full-Stack-Quantencomputer sowie Zugang zu einer Cloud-Plattform bereit. Dank des On-Premise-Bereitstellungsmodells von IQM sind Kunden Besitzer ihrer Quanteninfrastruktur und können sie direkt kontrollieren. Das 2018 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Finnland und unterhält eine Niederlassung in München. Es beschäftigt über 400 Mitarbeiter und ist in Europa, Asien und Nordamerika tätig. IQM hat bei der SEC eine F-4-Registrierungserklärung eingereicht, die inzwischen für wirksam erklärt wurde. Geplant ist eine Fusion mit der Real Asset Acquisition Corp. (Nasdaq: RAAQ), wodurch das erste börsennotierte europäische Quantenunternehmen an der Nasdaq Global Exchange in den USA vorhanden wäre.

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