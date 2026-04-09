Der 9. April ist ein Schlüsseldatum für Mutares-Aktionäre, da die Bezugsfrist für die Kapitalerhöhung gerade angelaufen ist und zeitgleich ein großer Deal mit Magna unterzeichnet wurde. Die Aktie erlebt einen Abschlag und wird so günstig gehandelt wie lange nicht mehr. Wie schnell wird Mutares Gewinne präsentieren? Big Plans, Big Pipeline Die in München ansässige Beteiligungsgesellschaft, welche Unternehmensteile von großen Konzernen (Carve-outs), ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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