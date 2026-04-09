© Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAIAuto laden, Essen holen, weiterfahren. BYD startet mit KFC ein Modell für das 9-Minuten-Laden mit Essensbestellung. Nach einem Absatzrückgang und Kursdruck fragt sich der Markt: Zündet jetzt der nächste China-Coup?Fast Food und Schnellladen scheinen gut zusammenzupassen. Der chinesische E-Auto-Riese kooperiert deshalb in China mit KFC. An speziellen Standorten sollen Fahrer ihr Auto in rund neun Minuten laden und währenddessen ihre KFC-Bestellung abholen können. Da die Fahrer ihre Bestellung bereits während der Fahrt aufgeben können, soll dieses Modell ähnlich schnell sein wie das konventionelle Drive-through. Der Konzern kündigte an, gemeinsam mit Yum China ein Netz von …Den vollständigen Artikel lesen
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