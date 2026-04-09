New York - Die US-Börsen haben am Donnerstag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 48.186 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,6 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.825 Punkten 0,6 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 25.082 Punkten 0,7 Prozent im Plus.



Während die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran weiter auf wackligen Beinen steht, setzen die Marktteilnehmer insbesondere auf die positiven Signale des Tages. So kündigte Israels Premierminister Benjamin Netanjahu Verhandlungen mit dem Libanon an und US-Präsident Donald Trump erklärte, Israel halte sich mit Angriffen auf den Libanon zurück. Erstmals seit Beginn der Waffenruhe passierte auch ein nicht-iranischer Tanker die Straße von Hormus.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagabend stärker: Ein Euro kostete 1,1698 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8548 Euro zu haben.



Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.768 US-Dollar gezahlt (+1,0 Prozent). Das entspricht einem Preis von 131,05 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 97,18 US-Dollar, das waren 2,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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