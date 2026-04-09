Mainz - Der 1. FSV Mainz 05 hat im Hinspiel des Conference-League-Viertelfinals einen 2:0-Erfolg gegen Racing Strasburg eingefahren und sich damit eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel gesichert.



Die Gastgeber bestimmten von Beginn an das Geschehen und belohnten sich früh für ihren engagierten Auftritt. In der 11. Minute erzielte Kaishu Sano aus der Distanz das 1:0. Nur wenig später legte Mainz nach: Nach einem Eckball traf Stefan Posch in der 19. Minute per Direktabnahme zum 2:0.



Auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit blieb Mainz spielbestimmend und kam zu weiteren Möglichkeiten, ohne jedoch den Vorsprung auszubauen. Strasburg fand offensiv kaum statt und konnte nur vereinzelt für Entlastung sorgen.



Nach dem Seitenwechsel versuchten die Gäste, mehr Kontrolle zu übernehmen, erspielten sich auch einige Chancen, blieben jedoch im Abschluss zu ungenau oder scheiterten am Mainzer Schlussmann. Die größte Gelegenheit bot sich dabei nach knapp einer Stunde, doch der Anschluss gelang nicht.



Auf der anderen Seite verpasste Mainz mehrfach die Vorentscheidung, unter anderem durch gute Möglichkeiten von Philip Tietz und Armindo Sieb. Am Ende blieb es beim verdienten 2:0 für die Rheinhessen, die mit diesem Ergebnis selbstbewusst in das Rückspiel nach Frankreich gehen können.





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