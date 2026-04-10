Die vergangenen 50 Jahre im Bergbau gehörten Lateinamerika, sagt man in der Branche. Dort entstanden Mining-Giganten wie Chile, Mexiko oder Brasilien, die heute nicht mehr aus der Weltwirtschaft wegzudenken sind. Dieses Jahrhundert aber gehört Afrika, da sind sich alle Experten einig. Dort warten noch viele unentdeckte Vorkommen auf die Welt. Der Westen des Kontinents wird dabei im Goldbereich immer wichtiger. Desert Gold hat sich in Mali etabliert und will bereits diesen Sommer in Produktion gehen. Attraktiv ist die Bewertung des Unternehmens, die Aktie fährt noch unter dem Radar vieler Investoren. Somit bietet sich mutigen Anlegern eine Einstiegschance.Den vollständigen Artikel lesen ...
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