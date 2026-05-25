Offenbar neigen sich die Kampfhandlungen am Golf tatsächlich dem Ende zu. Die USA und der Iran verhandeln ernsthaft einen Friedensvertrag, heißt es übereinstimmend in US-Medien. Für den Goldpreis könnte damit bald eine Phase der Konsolidierung enden. Während des Kriegs pendelte die Notiz in einer breiten Spanne, da die Sorgen vor steigenden Zinsen den Preis belasteten. Nun bietet sich die Chance für Anleger, auf niedrigem Niveau in Goldaktien einzusteigen. Wir blicken deshalb auf die Papiere von Agnico Eagle, Desert Gold und B2Gold.Den vollständigen Artikel lesen ...
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