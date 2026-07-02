Die Goldpreis-Korrektur, die das Edelmetall zeitweise unter die psychologisch wichtige Marke von 4.000 USD drückte, mag auf den ersten Blick wie ein Rückschlag wirken. Tatsächlich bietet genau diese Konsolidierungsphase für Anleger einen strategischen Einstiegsmoment. Denn der Kurssturz entpuppt sich als harter Stresstest, der solide Geschäftsmodelle von spekulativen Wetten trennt. Während schwächere Akteure unter dem Druck des schwachen Quartals leiden offenbaren sich bei Produzenten mit starken Bilanzen und niedrigen Förderschwellen nun klare Bewertungsvorteile. Der Fokus verschiebt sich daher von der reinen Preisentwicklung hin zur Qualität der jeweiligen Unternehmensstruktur. Wir analysieren den etablierten Branchenprimus Barrick Mining, den vielversprechenden Explorer Kobo Resources und den kleineren Goldproduzenten B2Gold.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de