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WKN: A414Q8 | ISIN: CA0203987072 | Ticker-Symbol: ALI1
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ALMONTY INDUSTRIES INC Chart 1 Jahr
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zukunftsbilanzen.de
10.04.2026 06:46 Uhr
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Iran-Konflikt und Chip-Boom - Almonty Industries wird zur Rohstoff-Supermacht

In einer Welt, die gefühlt täglich ein weiteres Stück aus den Fugen gerät, suchen Investoren nach Konstanten, auf die man sich noch verlassen kann und die mehr als nur ein Versprechen sind. Die geopolitische Lage spitzt sich zu, während die technologische Abhängigkeit von kritischen Rohstoffen ein gefährliches Niveau erreicht hat. Almonty Industries steht genau an der Schnittstelle und bietet eine Lösung für ein Problem, das den Westen tangiert. Mit der Eröffnung einer der weltweit größten Wolfram-Minen in Südkorea hat das Unternehmen nicht nur einen operativen Meilenstein gesetzt, sondern ein politisches Ausrufezeichen. Es geht hier um weit mehr als nur Bergbau; es geht um die Unabhängigkeit ganzer Industriezweige. In diesem Bericht schauen wir uns an, warum die Aktie von Almonty Industries gerade jetzt, in Zeiten brüchiger Waffenruhen, wie z. B. im Iran, und explodierender Preise, eine recht gute, einmalige Chance sein könnte. Wer den Weitblick des Managements versteht, erkennt schnell, dass hier ein Unternehmen entstanden ist, das die Spielregeln auf dem Weltmarkt neu definieren wird. Es geht um die Geschichte von zukunftsweisender Strategie, technischer Notwendigkeit und der Leidenschaft für einen Rohstoff, ohne den die moderne Welt wohl stillstehen würde.

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Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

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