Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Corp. Antimon hat sich in den vergangenen Jahren zu einem geopolitisch immer bedeutsameren Rohstoff entwickelt. Das graue Halbmetall steckt dabei nicht nur in Hightech-Munition, in Nachtsichtgeräten und Solarmodulen, sondern auch in Drohnen, die im Ukraine-Krieg wie auch im Iran-Krieg eine wichtige Rolle in der Kriegsführung spielen. Doch bis zuletzt hat dieses Hightechmetall kaum jemand im Fokus. Die Europäische Union (EU) genauso wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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