Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
/ Schlagwort(e): Aktienrückkauf
Medienmitteilung: Rückkaufprogramm 2024 - 2026 und 2026 - 2029
Kilchberg, 10. April 2026 - Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG hat den am 2. August 2024 begonnenen Rückkauf vorzeitig am 9. April 2026 abgeschlossen. Das angekündigte neue Rückkaufprogramm startet im Mai 2026.
Insgesamt wurden 601 Namenaktien und 39'420 Partizipationsscheine zurückgekauft. Das Rückkaufsvolumen betrug insgesamt CHF 499'305'010. Der Rückkauf von Namenaktien und Partizipationsscheinen der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG erfolgte über separate Handelslinien an der SIX Swiss Exchange.
Anlässlich der ordentlichen Generalversammlung vom 16. April 2025 wurde eine Kapitalherabsetzung durch Vernichtung der bis zum 31. Dezember 2024 erworbenen 87 Namenaktien und 13'200 Partizipationsscheine beschlossen. Weitere Kapitalherabsetzungen durch Vernichtung der verbleibenden zurückgekauften Namenaktien und Partizipationsscheine werden an den nächsten ordentlichen Generalversammlungen beantragt.
Lindt & Sprüngli startet neues Rückkaufprogramm im Umfang von bis zu CHF 1 Mrd.
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Über Lindt & Sprüngli
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|1057075, 1057076
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2306214
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2306214 10.04.2026 CET/CEST