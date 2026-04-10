Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

Lindt & Sprüngli schliesst Rückkauf eigener Aktien und Partizipationsscheine vorzeitig ab und startet neues Rückkaufprogramm im Mai



10.04.2026 / 07:00 CET/CEST





Medienmitteilung: Rückkaufprogramm 2024 - 2026 und 2026 - 2029 Kilchberg, 10. April 2026 - Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG hat den am 2. August 2024 begonnenen Rückkauf vorzeitig am 9. April 2026 abgeschlossen. Das angekündigte neue Rückkaufprogramm startet im Mai 2026. Insgesamt wurden 601 Namenaktien und 39'420 Partizipationsscheine zurückgekauft. Das Rückkaufsvolumen betrug insgesamt CHF 499'305'010. Der Rückkauf von Namenaktien und Partizipationsscheinen der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG erfolgte über separate Handelslinien an der SIX Swiss Exchange. Anlässlich der ordentlichen Generalversammlung vom 16. April 2025 wurde eine Kapitalherabsetzung durch Vernichtung der bis zum 31. Dezember 2024 erworbenen 87 Namenaktien und 13'200 Partizipationsscheine beschlossen. Weitere Kapitalherabsetzungen durch Vernichtung der verbleibenden zurückgekauften Namenaktien und Partizipationsscheine werden an den nächsten ordentlichen Generalversammlungen beantragt. Lindt & Sprüngli startet neues Rückkaufprogramm im Umfang von bis zu CHF 1 Mrd.

Wie am 10. März 2026 angekündigt, hat die Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG beschlossen, ein neues Rückkaufprogramm für Namenaktien und Partizipationsscheine von bis zu CHF 1 Milliarde zu starten, das längstens drei Jahre laufen wird. Aufgrund des vorzeitigen Abschlusses des bestehenden Rückkaufprogramms wird das neue Rückkaufprogramm bereits im Mai 2026 beginnen. Für den neuen Rückkauf werden für Namenaktien und Partizipationsscheine je separate Handelslinien an der SIX Swiss Exchange AG eröffnet. Medienkontakt | +41 44 716 22 33 | media@lindt.com

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Seit über 180 Jahren verzaubert Lindt & Sprüngli die Welt mit Schokolade. Das Schweizer Traditionsunternehmen mit Wurzeln in Zürich ist weltweit führend im Bereich der Premium-Schokolade. Qualitätsschokoladen von Lindt & Sprüngli werden heute an 12 eigenen Produktionsstandorten in Europa und den USA hergestellt. Diese werden von 41 Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen sowie über ein Netzwerk von rund 100 Distributoren rund um den Globus vertrieben. Zudem betreibt Lindt & Sprüngli rund 620 eigene Shops. Mit rund 15'500 Mitarbeitenden erzielte die Lindt & Sprüngli Gruppe 2025 einen Umsatz von CHF 5,92 Mrd. Unsere Verpflichtung, zu einer nachhaltigeren Zukunft beizutragen, leitet das Handeln und die Bestrebungen des Unternehmens. Seit 2008 ist das Lindt & Sprüngli Farming Program unser Standard für die verantwortungsvolle Beschaffung von Kakao.



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