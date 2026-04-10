von Patrick Gunti Moneycab.com: Herr Wirth, Biomed hat sich in den letzten 75 Jahren als unabhängiges Handelsunternehmen für rezeptpflichtige sowie freiverkäufliche pharmazeutische Produkte wie Parapic, Magnesium Biomed oder Sinupret extract im Schweizer Markt etabliert. Welche Gemeinsamkeiten bestehen heute noch mit dem Ursprung des Unternehmens 1951? Thomas Wirth: Biomed wurde ursprünglich gegründet, um Produkte aus Deutschland in der Schweiz zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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