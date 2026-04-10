Washington / Teheran / Tel Aviv - Kurz vor dem geplanten Beginn von Verhandlungen in Pakistan zu einer dauerhaften Beilegung des Konflikts wackelt die vom Iran und den USA vereinbarte befristete Waffenruhe bereits: Die Kriegsparteien streiten um die Öffnung der Strasse von Hormus und die anhaltenden israelischen Angriffe im Libanon. Nach Ansicht von US-Präsident Donald Trump hält sich der Iran bei der Öffnung der für die globale Energieversorgung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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