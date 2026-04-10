Frankfurt - Die Lufthansa-Flugbegleiter legen am Freitag den Betrieb lahm - mit Folgen für Tausende Reisende. Warum der Tarifstreit eskaliert und was betroffene Passagiere jetzt tun können. Zum Ende der Osterreisewelle ist das Kabinenpersonal der Lufthansa in einen Streik getreten, der zu hunderten Flugausfällen führt. Seit Mitternacht sollen die rund 20'000 Flugbegleiter die Arbeit ruhen lassen. Dazu hat die Kabinengewerkschaft Ufo aufgerufen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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