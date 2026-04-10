Von Fredy Hasenmaile, Chefökonom Raiffeisen Schweiz Früher lasen wir Science-Fiction-Romane, wie den berühmten Klassiker «Schöne neue Welt» von Aldous Huxley. Oder wir sahen entsprechende Filme und waren fasziniert von den darin gezeichneten Zukunftswelten. Heute brauchen wir keine utopischen Bücher mehr. Die von der Künstlichen Intelligenz (KI) umgepflügte Gegenwart ist schon faszinierend genug - und verspricht mehr Science-Fiction, als wir uns ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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