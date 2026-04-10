Zürich - Die Preise für Wohneigentum sind im März 2026 im Vergleich zum Vormonat auf breiter Front gestiegen. Damit nahm die Verschnaufpause vom Februar also ein schnelles Ende - «Betongold» wird wieder teurer. Regional gab es wie üblich deutliche Unterschiede. Vor allem Einfamilienhäuser wurden im März im landesweiten Durchschnitt 1,5 Prozent teurer ausgeschrieben als noch im Vormonat, wie der von ImmoScout24 und dem Immobilienberatungsunternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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