Novo Nordisk hat die Pole-Position im wachstumsstarken Adipositas-Markt aus der Hand gegeben. Der große US-Wettbewerber Eli Lilly ist inzwischen enteilt. Und nun muss Novo Nordisk auch noch den Abgang der Top-Forscherin Lotte Bjerre Knudsen hinnehmen, die maßgeblich die Entwicklung von Appetitzüglern bei den Dänen geprägt hat.Sie ist das Gesicht hinter Wirkstoffen wie Liraglutid (Saxenda) und Semaglutid (Handelsnamen Ozempic, Wegovy und Rybelsus), die Novo Nordisk hervorgebracht hat. Zuletzt agierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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