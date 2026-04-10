Der chinesische E-Commerce-Gigant Alibaba geht den nächsten Schritt. Während die Welt noch über Chatbots und Sprachmodelle (LLMs) diskutiert, investiert der Konzern massiv in die nächste Stufe der Künstlichen Intelligenz: "World Models". Mit einer millionenschweren Finanzspritze sicherte sich Alibaba jetzt einen Platz in der ersten Reihe für die Ära der Roboter und autonomen Systeme. Alibaba lässt die Muskeln spielen. Wie am Freitag bekannt wurde, hat Alibaba Cloud eine Finanzierungsrunde über zwei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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