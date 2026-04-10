Zürich - Die Finanzmärkte bleiben in Wartestellung. Das gilt auch für die Devisenmärkte. Immerhin sollen am heutigen Freitag in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran stattfinden. Ziel ist eine dauerhafte Beendigung des Kriegs. Zu den schwierigen Themen dürfte bei den Gesprächen auch der Streit um die Öffnung der Strasse von Hormus zählen. Und genau hierzu gab es zuletzt wieder eher besorgniserregende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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