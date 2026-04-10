Claude Mythos Preview kann selbstständig versteckte Software-Schwachstellen aufdecken. BSI-Chefin Claudia Plattner sieht durch das wirkmächtige Werkzeug aus den USA auch Fragen der nationalen Sicherheit in Deutschland berührt. Ein von Anthropic entwickeltes KI-Modell zum Auffinden verborgener Software-Schwachstellen könnte nach Einschätzung des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erhebliche Auswirkungen auf die Cyberbedrohungslage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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